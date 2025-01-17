Грузия и НАТО проведут совместные учения

РИА Новости: учения НАТО пройдут в Грузии с 28 апреля по 8 мая

С 28 апреля по 8 мая на территории Совместного учебно-оценочного центра (JTEC) в Крцаниси (Грузия) пройдут масштабные командно-штабные учения с участием сил НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным итальянского посольства в Тбилиси, маневры призваны продемонстрировать потенциал JTEC и оценить боеготовность многонациональной бригады, основу которой составляют грузинские военнослужащие.

В учениях примут участие представители Азербайджана, Албании, Болгарии, Франции, Польши, Словакии, Германии, Греции, Венгрии, Турции и США. Армения будет участвовать в качестве наблюдателя.

В ноябре министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили отметила, что членство Грузии в Организации Североатлантического договора и Европейском Союзе остается ключевым приоритетом для страны. По ее словам, согласно 78-й статье Конституции Грузии, страна продолжает свой «неотвратимый путь» интеграции в евроатлантические структуры. В связи с этим, подчеркнула Бочоришвили, отношения с НАТО и ЕС будут оставаться важным приоритетом.

Ранее Медведев заявил об изменении отношения Грузии к НАТО.