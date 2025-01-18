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Российские войска ударили по ВСУ в 152 районах

МО: ВС РФ ударили по военным аэродромам, цеху производства и сборки дронов ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что для нанесения ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия.

Удары также пришлись по скоплениям живой силы и военной технике ВСУ в 156 районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 83 беспилотников самолетного типа.

Также в ведомстве сообщили, что российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на обстрелы ВСУ Белгородской области.

По данным Минобороны РФ, с начала российской специальной военной операции на Украине ВСУ лишились 652 самолета, 283 вертолета, 40726 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов, 20658 танков и другой техники.

Ранее ВСУ предприняли попытку нанести удар шестью ракетами ATACMS по объектам в Белгородской области.

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