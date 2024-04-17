Суд на Украине продлил арест бывшему президенту «Мотор Сич»

Суд в Киеве продлил до 12 июня содержание под стражей бывшему руководителю украинской компании «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву. Об этом сообщает издание «Общественное», ссылаясь на защитника арестанта Руслана Волынца.

По словам адвоката, апелляция на данное решение суда уже подана.

20 февраля суд продлил арест 85-летнему Богуслаеву до 18 апреля.

До этого министерство юстиции Украины сообщило о намерении конфисковать в пользу государства имущество бывшего главы «Мотор Сич», который обвиняется в государственной измене. Богуслаев в октябре 2022 года был задержан Службой безопасности Украины (СБУ).

В ноябре 2022 года предприятие «Мотор Сич» было полностью национализировано по решению военных органов и стало собственностью министерства обороны Украины. Позже Винницкий авиационный завод был передан в управление «Мотор Сич».

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