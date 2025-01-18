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Российские войска продвинулась вглубь обороны ВСУ в ДНР и Запорожской области

Группировка «Восток» сообщила о продвижении вглубь украинской обороны
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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Восток» продвигаются в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесены удары по подразделениям шести бригад противника. Об этом сообщил представитель группировки Александр Гордеев, передает «Интерфакс».

По его словам, российские военные нанесли поражение военнослужащим и технике подразделений трех механизированных и десантно-штурмовой бригад, двух бригад территориальной обороны ВСУ. Бои произошли в районах населенных пунктов Константинополя, Нового Комара, Алексеевки, Времевки, Богатыря, Новосёловки Донецкой народной республики и Гуляйполя Запорожской области.

Также подразделения ВС РФ сорвали действия инженерной группы.

Гордеев уточнил, что за сутки из-за действий группировки «Восток» ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую машину пехоты и три орудия полевой артиллерии, в том числе самоходную артустановку «Краб», пять автомобилей, пункт боепитания и беспилотник самолетного типа.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю взяли под контроль восемь сел в зоне СВО.

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