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В Калужской области из-за атаки БПЛА начался пожар на предприятии

На территории предприятии в калужском Людиново начался пожар из-за атаки БПЛА
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Павел Лисицын/РИА Новости

В городе Людиново Калужской области произошла атака украинского БПЛА, в результате которой начался пожар на территории промышленного предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Он заявил, что, по предварительной информации, никто не пострадал. По словам чиновника, на месте работают сотрудники спасательных служб и оперативная группа.

В ночь на 16 января беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области. За время атаки украинская армия выпустила свыше 10 дронов. Большая часть из них пришлась на нефтебазу. Пострадавших нет.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.

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Атаки БПЛА на Россию
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