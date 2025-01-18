Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тульской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе

Миляев сообщил, что в Тульской области ликвидировали горение на предприятии
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Тульской области ликвидировали открытое горение на одном из предприятий после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Лично осмотрел территории падения обломков БПЛА, ход работ по тушению емкости с ГСМ (горюче-смазочным материалом. — «Газета.Ru»). К настоящему моменту открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:37 по московскому времени.

Миляев подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают проливку емкости, добавил он.

Незадолго до этого Миляев сообщил, что регион атаковали беспилотники ВСУ. В результате налета произошло возгорание горюче-смазочных материалов на одном из предприятий. По данным Telegram-канала Mash, дроны атаковали нефтебазу в Узловском районе. Отмечалось, что местные жители слышали не менее десяти взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами