В Тульской области ликвидировали открытое горение на нефтебазе

Миляев сообщил, что в Тульской области ликвидировали горение на предприятии

В Тульской области ликвидировали открытое горение на одном из предприятий после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Лично осмотрел территории падения обломков БПЛА, ход работ по тушению емкости с ГСМ (горюче-смазочным материалом. — «Газета.Ru»). К настоящему моменту открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:37 по московскому времени.

Миляев подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают проливку емкости, добавил он.

Незадолго до этого Миляев сообщил, что регион атаковали беспилотники ВСУ. В результате налета произошло возгорание горюче-смазочных материалов на одном из предприятий. По данным Telegram-канала Mash, дроны атаковали нефтебазу в Узловском районе. Отмечалось, что местные жители слышали не менее десяти взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.