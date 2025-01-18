Губернатор прокомментировал атаку дронов на Тульскую область

Тульскую область атаковали дроны Вооруженных сил Украины, в результате налета произошло возгорание горюче-смазочных материалов (ГСМ) на одном из предприятий. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью Тульская область подвергалась атаке со стороны киевского режима. Произошло возгорание емкости с ГСМ на одном из предприятий региона. Работают пожарные расчеты», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:46 по московскому времени.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Дежурные средства противовоздушной обороны продолжают вести боевую работу, уточнил Миляев.

Губернатор добавил, что режим опасности атаки дронов в регионе сохраняется, ситуация под контролем.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Узловском районе Тульской области. Отмечалось, что местные жители слышали не менее десяти взрывов.

После полуночи жителей Тульской области предупредили об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Местные власти призвали население сохранять бдительность.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ начали использовать «дроны-драконы» с раскаленным металлом.