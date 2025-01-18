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Над Воронежем сбили украинские беспилотники

Гусев сообщил об уничтожении украинских дронов над Воронежем
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Евгений Биятов/РИА Новости

Над Воронежем и одним из районов региона сбиты несколько дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы в Воронеже и одном из районов области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:23 по московскому времени.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, уточнил Гусев. Он подчеркнул, что в регионе сохраняется режим опасности атаки дронов.

Незадолго до этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что регион атаковали беспилотники ВСУ. В результате налета произошло возгорание горюче-смазочных материалов на одном из предприятий. По данным Telegram-канала Mash, дроны атаковали нефтебазу в Узловском районе. Отмечалось, что местные жители слышали не менее десяти взрывов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.

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Атаки БПЛА на Россию
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