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В Смоленской области предупредили об опасности атаки беспилотников

Анохин сообщил об опасности атаки дронов в Смоленской области
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Inna Varenytsia/Reuters

На территории Смоленской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«В Смоленской области опасность БПЛА!» — говорится в сообщении, опубликованном в 23:39 по московскому времени.

Анохин рекомендовал жителям региона сохранять спокойствие в случае работы систем противовоздушной обороны и избегать открытых территорий. Кроме того, губернатор призвал не приближаться к обломкам дронов и сообщать о них в экстренные службы.

4 января Анохин сообщал, что над Смоленской областью были уничтожены два беспилотника Вооруженных сил Украины. В результате произошедшего разрушений и пострадавших не было, добавил он.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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