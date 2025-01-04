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Над Смоленской областью отбили атаки украинских беспилотников

Анохин: над Смоленской областью за ночь сбили пять украинских беспилотников
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Inna Varenytsia/Reuters

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале, что за ночь над регионом сбили пять украинских беспилотников.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

«В общей сложности за прошедшую ночь над территорией Смоленской области дежурными средствами ПВО было сбито 5 вражеских БПЛА», — поделился Анохин.

Он призвал местных жителей не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения.

До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом сбит беспилотный летательный аппарат. Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил губернатор.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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