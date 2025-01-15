В США крейсер «Адмирал Нахимов» сравнили с «гигантским ракетным грузовиком»

Новое оружие, устанавливаемое на российский крейсер «Адмирал Нахимов», превратит его в «огромный ракетный транспорт». В публикации отмечается, что после модернизации корабль будет соответствовать современным требованиям боевых судов.

«На крейсер будут установлены впечатляющие 60 гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон» и крылатые ракеты «Калибр», — подчеркнул обозреватель Брэндон Вайхерт. По его словам, Москва планирует обеспечить превосходство «Адмирала Нахимова» перед любым кораблем НАТО.

До этого генеральный директор завода «Севмаш» Михаил Будниченко сообщил, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» готов к проведению испытаний. Он отметил, что энергетические установки корабля успешно прошли проверку, а в настоящее время идут межведомственные испытания отдельных систем и комплексов. После завершения заводских и государственных испытаний крейсер будет передан Военно-морскому флоту России.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» начал свою модернизацию в 1999 году. Первоначально планировалось, что он вернется в боевой состав флота в 2018 году, однако позже стало известно, что его возвращение откладывается на неопределенный срок. Этот уникальный боевой корабль, являющийся самым тяжелым надводным судном в мире, должен был выйти из доков 15 ноября.

11 января на тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» проекта 11442М запустили ядерный реактор.

Ранее стало известно, когда флоту РФ передадут атомную подлодку «Князь Пожарский».