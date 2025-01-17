Российское министерство обороны обнародовало кадры из населенных пунктов Леонидово и Александрия в Курской области, освобожденных военнослужащих страны от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видеозапись появилась в Telegram-канале ведомства.

В ролике показаны разрушенные дома и выжженная земля, оставшиеся после вторжения украинских формирований. Также на кадрах можно заметить брошенную технику ВСУ, включая бронетранспортеры Bradley и Marder.

По словам появившегося в видео командира десантно-штурмового батальона в составе Вооруженных сил РФ с позывным «Мастер», командование ВСУ перебросило на позиции в Курской области не только украинских солдат, но и иностранных наемников. В ходе боевых действий граждане третьих стран были взяты в плен и переданы сотрудникам российских спецслужб, подчеркнул мужчина.

17 января пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что в течение последних двух недель военнослужащие страны освободили четыре населенных пункта в Курской области. Речь идет о Леонидово, Александрии, Кругленьком и Русском Поречном. В боях за них принимали участие подразделения группировки российских войск «Север».

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что Украина воспринимает Курскую область как «разменную монету».