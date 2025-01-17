В Госдуме РФ высказались о переброске резервов ВСУ в Курскую область

Украинское руководство воспринимает Курскую область как «разменную монету», которую можно использовать в случае начала переговоров с Москвой и каких-либо территориальных обсуждений. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он прокомментировал информацию о переброске резервных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в российский регион.

«Их (украинских властей. — «Газета.Ru») задача — продемонстрировать дееспособность ВСУ, с одной стороны. С другой стороны, они считают, что Курская область — это разменная монета в случае каких-то переговоров», — сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что именно по этой причине Киев уделяет так много внимания событиям в Курской области.

При этом, по словам депутата, украинские войска несут колоссальные потери и терпят поражение в приграничном регионе РФ. Чепа отметил, что ВСУ не могут повернуть ситуацию в свою пользу, несмотря на переброску на линию фронта элитных резервных подразделений.

17 января боец специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» с позывным «Сальза» сообщил, что украинские войска начали перебрасывать дополнительные подразделения и технику НАТО в Курскую область. Как он отметил, этим командование ВСУ пытается поддержать наступление своих солдат против группировки российских войск «Север».

Ранее в министерстве обороны РФ раскрыли потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области.