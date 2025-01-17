Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В состав «Украинского легиона» в Польше впервые включили женщин

Newsweek: украинки вернутся из Польши на родину в интересах командования ВСУ
close
Alina Smutko/Reuters

Нескольких женщин включили в состав так называемого «Украинского легиона», который формируется на территории Польши. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По информации издания, к легиону присоединились несколько проживающих за границей украинок. Ожидается, что они пройдут курсы военной подготовки на территории государств — членов НАТО или в родной стране, а позже будут отправлены на фронт.

«Впервые женщины были среди тех, кто подписал контракты в Генеральном консульстве Украины в <...> Польше. Они выбрали работу по специальностям, связанным с медициной и коммуникациями», — говорится в материале.

Как отметили журналисты, формирование «Украинского легиона» может стать первым шагом к возвращению уехавших за границу граждан Украины в страну. Также они не исключили, что в будущем командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет чаще привлекать женщин к службе в армии. Причиной для этого послужат растущие потребности Киева в пополнении войск.

5 декабря член Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинский парламент «сделал первый шаг» к мобилизации женщин. Депутаты в первом чтении приняли законопроект, в котором есть пункт об автоматической постановке на учет женщин, прошедших базовую военную подготовку.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с мобилизацией на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами