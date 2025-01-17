В состав «Украинского легиона» в Польше впервые включили женщин

Нескольких женщин включили в состав так называемого «Украинского легиона», который формируется на территории Польши. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По информации издания, к легиону присоединились несколько проживающих за границей украинок. Ожидается, что они пройдут курсы военной подготовки на территории государств — членов НАТО или в родной стране, а позже будут отправлены на фронт.

«Впервые женщины были среди тех, кто подписал контракты в Генеральном консульстве Украины в <...> Польше. Они выбрали работу по специальностям, связанным с медициной и коммуникациями», — говорится в материале.

Как отметили журналисты, формирование «Украинского легиона» может стать первым шагом к возвращению уехавших за границу граждан Украины в страну. Также они не исключили, что в будущем командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет чаще привлекать женщин к службе в армии. Причиной для этого послужат растущие потребности Киева в пополнении войск.

5 декабря член Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что украинский парламент «сделал первый шаг» к мобилизации женщин. Депутаты в первом чтении приняли законопроект, в котором есть пункт об автоматической постановке на учет женщин, прошедших базовую военную подготовку.

Ранее президент РФ Владимир Путин оценил ситуацию с мобилизацией на Украине.