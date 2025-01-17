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Human Rights Watch сообщила о пытках российских солдат в плену на Украине

HRW зафиксировала пытки российских военных в украинском плену
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Sofiia Gatilova/Reuters

Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила о случаях пыток и жестокого обращения с российскими солдатами в украинском плену. Об этом говорится в ежегодном отчете HRW.

Правозащитная организация, ссылаясь на данные мониторинговой миссии ООН по правам человека, отметила, что на Украине зафиксированы «случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными на начальных этапах плена, которые за редкими исключениями прекратились по прибытии в официальные места интернирования».

Отмечается, что условия содержания российских военных в специализированных лагерях соответствовали международным стандартам. По данным HRW, они могли поддерживать связь со своими родственниками и имели доступ к юридической помощи, а также могли общаться с независимыми наблюдателями.

До этого родители попавшего в плен российского военного Николая Шепилова, с которых ВСУ тоже требовали деньги, обратились в ООН и Международный комитет Красного креста с просьбой защитить его и помочь вернуть домой.

Ранее ВСУ взяли в плен под Купянском итальянского пиццамейкера.

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