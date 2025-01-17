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В Румынии сообщили о следах возможного падения беспилотника

Focuspress: в Румынии нашли следы возможного падения БПЛА на границе с Украиной
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Creative Lab/Shutterstock

Министерство обороны Румынии сообщило о нахождении предполагаемого места падения беспилотника в районе границы с Украиной. Об этом сообщил портал Focuspress.

«Бригады министерства национальной обороны провели осмотр местности и обнаружили вне населенного пункта Плауру, недалеко от границы с Украиной, следы возможного падения беспилотного летательного аппарата», — говорится в сообщении.

Место, где предположительно упал БПЛА, находится под охраной. Специалисты министерства обороны, румынской службы госбезопасности и МВД займутся сбором улик и проведением расследования в соответствии с установленными процедурами, уточняется в публикации.

17 января в Румынии два истребителя F-16 поднялись в небо из-за нарушения воздушного пространства.

Ранее стало известно о планах Румынии закупить американские радиолокационные системы Sentinel.

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