Армия РФ нанесла восемь ударов по газовой инфраструктуре Украины за неделю

В течение последней недели Вооруженные силы Российской Федерации нанесли восемь массированных ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, указанные объекты поддерживают функционирование украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, ударам подверглись склады с вооружением, топливные базы и военные аэродромы.

Российской армией также были поражены цеха по сборке, хранилища ударных беспилотников и катеров, а также временные места дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников.

На днях сообщалось, что военнослужащие российской армии нанесли ракетный удар по львовскому городу Стрый, где находится крупное подземное хранилище газа. Эту информацию подтвердил глава администрации Львовской области Максим Козицкий.

Ранее в РФ объяснили удары по газотранспортной системе Украины.