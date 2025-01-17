Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ за неделю нанесли восемь ударов по газовым объектам Украины

Армия РФ нанесла восемь ударов по газовой инфраструктуре Украины за неделю
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В течение последней недели Вооруженные силы Российской Федерации нанесли восемь массированных ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

По данным ведомства, указанные объекты поддерживают функционирование украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, ударам подверглись склады с вооружением, топливные базы и военные аэродромы.

Российской армией также были поражены цеха по сборке, хранилища ударных беспилотников и катеров, а также временные места дислокации украинских военных формирований и иностранных наемников.

На днях сообщалось, что военнослужащие российской армии нанесли ракетный удар по львовскому городу Стрый, где находится крупное подземное хранилище газа. Эту информацию подтвердил глава администрации Львовской области Максим Козицкий.

Ранее в РФ объяснили удары по газотранспортной системе Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами