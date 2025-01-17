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Минобороны раскрыло число сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

МО РФ: в течение недели в российский плен сдались 49 бойцов ВСУ
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Павел Лисицын/РИА Новости

В течение недели в зоне специальной военной операции в российский плен сдались 49 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале.

«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 49 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

14 января в Суджанском районе Курской области колумбийский наемник сдался в плен российской армии. По данным силовиков, в плен российским бойцам сдалась группа солдат Украины, среди них и был колумбийский наемник.

За день до этого шестеро сотрудников Государственной пограничной службы Украины сдались в российский плен в канун Рождества Христова в Харьковской области, на границе с Белгородской областью.

До этого пленный украинский солдат Андрей Забарата рассказал, что группа бойцов ВСУ была отправлена в лесопосадку для ведения наблюдения за перемещением российских войск в Красноармейском (украинское название — Покровский) районе ДНР, однако они оказались окружены и попали в плен.

Ранее в России назвали причину наступления ВСУ в Курской области.

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