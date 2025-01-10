Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России назвали причину наступления ВСУ в Курской области

«МК»: Зеленский перебросил резервы ВСУ в Курскую область из-за встречи Рамштайн
close
Heiko Becker/Reuters

Активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и переброска новых резервов к российскому региону связаны с заседанием в формате «Рамштайн» в Германии. Об этом пишет mk.ru.

Полковник в запасе Тимур Сыртланов высказал предположение, что украинские войска попытаются совершить наступление в Курской области в течение ближайших дней, вплоть до 20 января — до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что попытка наступления ВСУ в российским приграничье 5 января была отвлекающим маневром. По словам Сыртланова, украинцы попытались провести разведку боем силами до двух ротных тактических групп. Они пытались прорвать позиции вооруженных сил России.

Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), также известная как «формат «Рамштайн»», представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву в конфликте с Россией. В работе группы участвуют более 50 стран — все страны-члены НАТО, большинство государств Евросоюза и союзники из Африки и Азии.

Ранее Зеленский назвал «большой победой» вторжение ВСУ в Курскую область.

Все новости на тему:
Новости Украины
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами