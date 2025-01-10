В России назвали причину наступления ВСУ в Курской области

Активизация Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и переброска новых резервов к российскому региону связаны с заседанием в формате «Рамштайн» в Германии. Об этом пишет mk.ru.

Полковник в запасе Тимур Сыртланов высказал предположение, что украинские войска попытаются совершить наступление в Курской области в течение ближайших дней, вплоть до 20 января — до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что попытка наступления ВСУ в российским приграничье 5 января была отвлекающим маневром. По словам Сыртланова, украинцы попытались провести разведку боем силами до двух ротных тактических групп. Они пытались прорвать позиции вооруженных сил России.

Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense Contact Group), также известная как «формат «Рамштайн»», представляет собой международную коалицию, участники которой оказывают военную помощь Киеву в конфликте с Россией. В работе группы участвуют более 50 стран — все страны-члены НАТО, большинство государств Евросоюза и союзники из Африки и Азии.

Ранее Зеленский назвал «большой победой» вторжение ВСУ в Курскую область.