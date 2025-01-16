Российские военные после взятия населенного пункта Терны начали бои за село Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«После освобождения населенного пункта Терны ВС РФ продолжили развивать успех по направлению населенных пунктов Колодязи и Ямполовка», — заявил он.

По словам Марочко, основные силы российской армии были брошены на уничтожение разрозненных отрядов украинских солдат и артподготовку к штурму. Он подчеркнул, что характер действий ВСУ говорит о его деморализации и усталости. Помимо этого на направлении боевого столкновения происходит передислокация армии Украины, связанная с острой нехваткой личного состава.

Накануне сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней. Это Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Ранее Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ.