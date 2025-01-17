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В Британии назвали рекордным ожидаемый объем военной помощи Украине в 2025 году

Размер военной помощи Украине со стороны Британии составит £4,5 млрд в 2025 году
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Frank Augstein/AP

В 2025 году объем военной помощи Украине со стороны Великобритании составит рекордные £4,5 млрд ($5,5 млрд или 563 млрд рублей). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление британского правительства.

«Три миллиарда фунтов уже были обещаны на летальную помощь, и первые 1,5 миллиарда из кредита на 2,26 миллиарда в рамках схемы G7… будут высвобождены для крупных проектов по закупке», — говорится в документе.

Уточняется, что эти ресурсы будут направлены на приобретение для Украины дополнительных систем противовоздушной обороны, беспилотных летательных аппаратов и необходимого оборудования. В британском правительстве подчеркнули, что такая поддержка будет способствовать развитию промышленного сектора Великобритании и росту экономики, поскольку потребности Украины будут удовлетворяться британскими компаниями.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Европу увеличить военную поддержку Украины, чтобы обеспечить ей сильную позицию во время переговоров. Политик подчеркнул, что именно сейчас европейские страны должны показать свою ответственность перед Украиной и продемонстрировать единство.

Ранее Зеленский и Стармер подписали новое соглашение о партнерстве.

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