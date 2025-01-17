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Обученная во Франции бригада ВСУ потерпела сокрушительное поражение

Economist: подготовленная французами 155-я бригада ВСУ столкнулась с катастрофой
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Reuters

Обученная французами 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с катастрофой еще при своем формировании, завершив боевой путь тяжелыми потерями под Красноармейском (украинское название — Покровск). Об этом сообщает газета The Economist со ссылкой на данные украинского издания «Цензор.net».

Среди проблем, с которыми столкнулось руководство бригады при формировании — крайне низкий уровень мотивации военнослужащих, многих из которых мобилизовали насильно, нарушив собственно украинские законы. Уточняется, что только во Франции дезертировало до 50 военнослужащих, бегство из части продолжилось еще активнее уже на Украине, где из 5800 человек личного состава сбежали 1700 солдат.

«Теперь, как сообщается, Зеленский курирует расследование «злоупотреблений властью», чтобы успокоить французов», — сообщает издание.

Наиболее тяжелые потери бригада понесла при попытке задействовать ее в боевых действиях в районе Покровска, уже после фактического развала управления подразделения.

До этого военный обозреватель Дэвид Экс заявил, что на Украине больше не будут формировать новые бригады из-за распада 155-й механизированной бригады украинской армии.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.

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