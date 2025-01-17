Пленный боец ВСУ раскрыл, как его группу «бросили на мясо» в Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает своих военнослужащих в Курскую область «на мясо», а потом забывает о них. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Александр Сычов в видеоинтервью, которое распространило Минобороны РФ.

По словам украинского военнослужащего, во время боевых действий они спрятались в погребе, после чего доложили командованию о большом количестве раненых бойцов. Командование ответило на это приказом оставаться на связи и докладывать обстановку.

«Всем пацанам, которые там, я хочу пожелать — парни, не идите туда. Вас тупо, как нас, бросили «на мясо» и забыли. Мама, брат, не переживайте. Я жив-здоров. Все это закончится, увидимся», — заявил Сычов.

Боец ВСУ также рассказал о хорошем отношении в российском плену. Всем раненым оказали медицинскую помощь, кому она требовалась, дали пищу и кров, заключил Сычов.

Накануне сообщалось, что командира взвода 33-й механизированной бригады ВСУ Николая Каптура бросили сослуживцы на позициях в Курахово, когда военнослужащий получил перелом ноги во время боя. В результате этого боец принял решение сдаться в плен российским солдатам, которые оказали ему необходимую медпомощь.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о желании увидеть Зеленского в окопе.