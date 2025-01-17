Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный боец ВСУ раскрыл, как его группу «бросили на мясо» в Курской области

Пленный боец ВСУ Сычов: мою группу «бросили на мясо» в Курской области и забыли
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает своих военнослужащих в Курскую область «на мясо», а потом забывает о них. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Александр Сычов в видеоинтервью, которое распространило Минобороны РФ.

По словам украинского военнослужащего, во время боевых действий они спрятались в погребе, после чего доложили командованию о большом количестве раненых бойцов. Командование ответило на это приказом оставаться на связи и докладывать обстановку.

«Всем пацанам, которые там, я хочу пожелать — парни, не идите туда. Вас тупо, как нас, бросили «на мясо» и забыли. Мама, брат, не переживайте. Я жив-здоров. Все это закончится, увидимся», — заявил Сычов.

Боец ВСУ также рассказал о хорошем отношении в российском плену. Всем раненым оказали медицинскую помощь, кому она требовалась, дали пищу и кров, заключил Сычов.

Накануне сообщалось, что командира взвода 33-й механизированной бригады ВСУ Николая Каптура бросили сослуживцы на позициях в Курахово, когда военнослужащий получил перелом ноги во время боя. В результате этого боец принял решение сдаться в плен российским солдатам, которые оказали ему необходимую медпомощь.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал о желании увидеть Зеленского в окопе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами