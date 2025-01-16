Военнопленный ВСУ рассказал, как его бросили в бою со сломанной ногой

Командира взвода 33-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Каптура бросили сослуживцы на позициях в Курахово, когда он получил перелом ноги во время боя. В результате этого он принял решение сдаться в плен российским военнослужащим, которые оказали ему необходимую медпомощь, передает РИА Новости.

Каптур признался, что не выполнил приказ командира роты по прозвищу «Хантер» — оставить людей на позициях. Когда Каптура ранили, командир дал команду отступать, оставив пострадавшего одного.

Также военнопленный отметил, что многие украинские бойцы боятся сдаваться из-за запугивания начальством, что могут сделать с ними россияне, но его опыт оказался противоположным.

«Со мной делились водой, едой, мне оказали медицинскую помощь, я очень благодарен», — сказал командир.

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