Российская армия уничтожила штурмовые отряды ВСУ, состоявшие из бывших заключенных в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, 14 января солдаты ВС РФ вблизи границы страны в Курской области ликвидировали украинскую группу сил специальных операций (ССО).

«Затем противник перебросил на Курское направление несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона для очередного «мясного штурма», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что все штурмовые группы были уничтожены.

До этого командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат» сообщил, что украинская армия перебрасывает резервные подразделения и технику НАТО для поддержки наступления против российской группировки войск «Север». По его словам, большая часть вооружения, которая используется украинскими военными на Курском направлении, представляет собой иностранные образцы, в том числе из НАТО и западных стран.

Ранее российский солдат сбил дрон ВСУ ударом головы.