Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ликвидировали штурмовые группы ВСУ в Курской области

ТАСС: штурмовые группы ВСУ из экс-заключенных уничтожены в Курской области
close
Thomas Peter/Reuters

Российская армия уничтожила штурмовые отряды ВСУ, состоявшие из бывших заключенных в Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, 14 января солдаты ВС РФ вблизи границы страны в Курской области ликвидировали украинскую группу сил специальных операций (ССО).

«Затем противник перебросил на Курское направление несколько отрядов бывших заключенных из 225-го отдельного батальона для очередного «мясного штурма», — рассказал источник агентства.

Он добавил, что все штурмовые группы были уничтожены.

До этого командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса» спецназа «Ахмат» сообщил, что украинская армия перебрасывает резервные подразделения и технику НАТО для поддержки наступления против российской группировки войск «Север». По его словам, большая часть вооружения, которая используется украинскими военными на Курском направлении, представляет собой иностранные образцы, в том числе из НАТО и западных стран.

Ранее российский солдат сбил дрон ВСУ ударом головы.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами