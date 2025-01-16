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Минобороны назвало число потерь ВСУ за все время вторжения в Курскую область

МО РФ: ВСУ за все время боев в Курской области потеряли более 52 тысяч бойцов
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Alina Smutko/Reuters

С момента начала боевых действий на Курском направлении противник понес потери, превышающие 52 330 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также уничтожено 305 танков, 231 боевая машина пехоты и 170 бронетранспортеров. Кроме того, враг потерял 1567 боевых бронированных машин, 1486 автомобилей, 367 артиллерийских орудий и 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и шесть американских MLRS.

В арсенале противника также числятся 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин и 93 станции радиоэлектронной борьбы. В числе утерянного оборудования — 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО и 30 единиц инженерной техники, в том числе 15 машин для разграничения, установка разминирования УР-77, восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.

Утром 16 января сообщалось, что вертолет Ми-28НМ сорвал ротацию Вооруженных сил Украины в приграничье Курской области.

С 6 августа 2024 года российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Зеленский заявил, что Европа не справится без Украины.

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