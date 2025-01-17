На Украине назвали число переводимых в боевые части тыловых военных

Депутат Рады Горбенко: около 2 тысяч тыловиков из ВС переведут в боевые части

Порядка 2 тыс. военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) переведут с тыловых должностей в Воздушных силах (ВС) на боевые. Об этом в интервью украинскому телеканалу «Новости.LIVE» заявил депутат Рады Руслан Горбенко.

«Есть приказ переводить с тыловых должностей на боевые, в том числе, речь идет и о Воздушных войсках. Условно это порядка двух тысяч потенциальных бойцов, которые будут переведены», — заявил он.

По словам Горбенко, переводить будут огневые группы, а не тех специалистов, которые обслуживают самолеты и летают на них.

14 января украинский Генштаб подтвердил перевод аэродромных техников и других военных подразделений Воздушных сил в пехоту. В руководстве ВСУ заявили, что эти действия являются вынужденным шагом для укрепления обороны на фронтах.

16 января сообщалось, что в ВСУ приняли меры по недопущению перевода в пехоту квалифицированных специалистов. Речь о тех, кто занимается эксплуатацией и обслуживанием авиационной техники, техники зенитных ракетных и радиотехнических войск, а также о специалистах радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп и прошедших обучение за границей на западных образцах вооружения. Создана спецкомиссия, которая уже начала проводить проверки на наличие нарушений при переводе военнослужащих.

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