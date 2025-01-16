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В ВСУ приняли меры по недопущению перевода в пехоту квалифицированных специалистов

В ВСУ создали комиссию по предотвращению перевода в пехоту военных специалистов
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Воздушных силах (ВС) Украины создана специальная комиссия для изучения ситуации с переводом квалифицированных специалистов в пехотные подразделения. Об этом сообщили в пресс-службе украинских ВС.

Отмечается, что комиссия будет изучать случаи перевода военнослужащих ВС в другие виды и рода войск ВСУ. Цель ее создания — предотвратить перевод военных дефицитных специальностей: специалистов по эксплуатации и обслуживанию авиационной техники, техники зенитных ракетных и радиотехнических войск, специалистов радиоэлектронной борьбы, мобильных огневых групп, а также тех, кто прошел обучение за границей на западных образцах вооружения.

Комиссия уже начала проводить проверки на наличие нарушений. Также создана горячая линия, куда могут обратиться военнослужащие, попавшие в подобную ситуацию.

15 января украинская журналистка Диана Панченко, уехавшая из Украины из-за угроз расправы и политического преследования, заявила, что президент Владимир Зеленский является российским агентом, поскольку посылает пилотов и инженеров в пехоту.

До этого Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил перевод аэродромных техников и других солдат подразделений Воздушных сил в пехоту. В руководстве ВСУ сообщили, что эти действия являются вынужденным шагом для укрепления обороны на фронтах.

Ранее Guardian писал, что в ВСУ приказали отправлять бойцов ПВО в пехоту из-за нехватки солдат.

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