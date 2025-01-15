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Forbes раскрыл решение Киева после развала 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская»

Forbes: на Украине больше не будут формировать новые бригады ВСУ
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

На Украине больше не будут формировать новые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так считает военный обозреватель Дэвид Экс, заявивший об этом в статье для Forbes.

«Из мобилизованных Киевом новобранцев будут пополняться действующие бригады», — утверждается в материале.

Экс указал, что это решение было принято после распада 155-й механизированной бригады украинской армии: из 5800 военнослужащих примерно 1700 дезертировали, в результате чего подразделение развалилось до того, как смогло прибыть в Красноармейск.

В январе министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что французские власти подтвердили, что 55 членов украинской бригады «Анна Киевская» дезертировали во время их подготовки на территории страны. Он добавил, что подготовленная французским командованием бригада фактически не участвует в зоне военного конфликта.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.

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