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Под Одессой нанесен удар по иностранным военным

РИА Новости: удар нанесен в пригороде Измаила под Одессой по иностранным бойцам
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Reuters

Удар нанесен в пригороде Измаила Одесской области по иностранным военным, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что взрыв мог произойти в районе баз отдыха, где расположились иностранные военные. Лебедев утверждает, что по говору солдаты — латиноамериканцы.

До этого сообщалось, что иностранные военнослужащие могут организовать штаб на ракетном крейсере «Украины», который находится на территории судостроительного завода в Николаеве.

13 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей. По его словам, в Николаеве наблюдается большое перемещение военных ВСУ и техники, подвоз боекомплектов и беспилотников, в том числе водных. В посадках в Александровском заказнике Херсонской области присутствуют группировка украинских бойцов и новая замаскированная бронированная военная техника, добавил подпольщик.

Ранее в Совфеде раскрыли перспективы вхождения в состав России Одессы и Николаева.

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