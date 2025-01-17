РИА Новости: удар нанесен в пригороде Измаила под Одессой по иностранным бойцам

Удар нанесен в пригороде Измаила Одесской области по иностранным военным, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что взрыв мог произойти в районе баз отдыха, где расположились иностранные военные. Лебедев утверждает, что по говору солдаты — латиноамериканцы.

До этого сообщалось, что иностранные военнослужащие могут организовать штаб на ракетном крейсере «Украины», который находится на территории судостроительного завода в Николаеве.

13 января координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей. По его словам, в Николаеве наблюдается большое перемещение военных ВСУ и техники, подвоз боекомплектов и беспилотников, в том числе водных. В посадках в Александровском заказнике Херсонской области присутствуют группировка украинских бойцов и новая замаскированная бронированная военная техника, добавил подпольщик.

Ранее в Совфеде раскрыли перспективы вхождения в состав России Одессы и Николаева.