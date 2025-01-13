В подполье сообщили об активном перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

Украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Николаеве наблюдается большое перемещение военных ВСУ и техники, подвоз боекомплектов и беспилотников, в том числе водных.

«Движение идет не только по трассе, но и по реке Южный Буг. Буквально вчера, с наступлением темноты, несколько моторных лодок со стороны Николаева прошли в сторону Галициново, к утру они вернулись в Николаев», — сказал подпольщик.

Он со ссылкой на сообщения николаевцев заявил, что большое скопление украинских бойцов зафиксировано в населенных пунктах Галициново, Лупарево и Лиманах. Вместе с тем Лебедев рассказал, что, по данным сопротивления, в села Прибугское, Широкая Балка (Херсонская область), Правдино, Александровка доставили очень много военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в посадках в Александровском заказнике Херсонской области, расположенном напротив Кинбурнской косы через Днепровский лиман, присутствуют группировка украинских бойцов и новая замаскированная бронированная военная техника, добавил подпольщик.

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