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В подполье сообщили об активном перемещении ВСУ в Николаевской и Херсонской областях

Подпольщик Лебедев: ВСУ активно перемещаются под Николаевом и Херсоном
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Reuters

Украинские войска активно перемещаются в прибрежной зоне Николаевской и Херсонской областей. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в Николаеве наблюдается большое перемещение военных ВСУ и техники, подвоз боекомплектов и беспилотников, в том числе водных.

«Движение идет не только по трассе, но и по реке Южный Буг. Буквально вчера, с наступлением темноты, несколько моторных лодок со стороны Николаева прошли в сторону Галициново, к утру они вернулись в Николаев», — сказал подпольщик.

Он со ссылкой на сообщения николаевцев заявил, что большое скопление украинских бойцов зафиксировано в населенных пунктах Галициново, Лупарево и Лиманах. Вместе с тем Лебедев рассказал, что, по данным сопротивления, в села Прибугское, Широкая Балка (Херсонская область), Правдино, Александровка доставили очень много военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в посадках в Александровском заказнике Херсонской области, расположенном напротив Кинбурнской косы через Днепровский лиман, присутствуют группировка украинских бойцов и новая замаскированная бронированная военная техника, добавил подпольщик.

5 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины с начала 2025 года усилили обстрелы населенных пунктов региона.

Ранее в Совфеде раскрыли перспективы вхождения в состав России Одессы и Николаева.

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