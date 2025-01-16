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ЦАХАЛ нанес удар по месту, где находится одна из израильских заложниц

ХАМАС: Израиль нанес удар по месту, где находится одна из заложниц
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Israel Defense Forces via AP

Израиль нанес удар по месту в секторе Газа, где находится одна из заложниц, которая должна быть освобождена на первом этапе в рамках сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военное крыло движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам».

«После того, как было объявлено о достижении соглашения, армия противника нанесла удар по месту, в котором находится одна из заложниц первого этапа ожидающейся сделки», — сказано в сообщении.

16 января стало известно, что Израиль и палестинское движение ХАМАС все еще не согласовали детали сделки по прекращению огня на территории сектора Газа и освобождению заложников, удерживаемых в плену с октября 2023 года. Официальный представитель правительства еврейского государства Давид Менсер рассказал, что в настоящее время в столице Катара продолжаются соответствующие переговоры. Участвующие в них израильские дипломаты прилагают все усилия «для достижения решения».

Ранее израильский министр обороны Исраэль Кац поручил разработать план «полного уничтожения» ХАМАС.

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