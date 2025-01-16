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ВСУ нанесли удары по Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удары по Белгородской области
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по территории региона.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка в результате прилета снаряда повреждены постройки и заборы четырех домовладений, в одном из домов повреждено окно. В селе Ржевка в результате обстрела в пяти жилых домах выбито стекло и пробиты кровли.

В Краснояружском районе село Репяховка подверглось атаке FPV-дрона. Два дрона нанесли удары по селу Графовка, повреждены ангар предприятия и линия электропередачи.

Отмечается, что пострадавших в результате атак нет.

16 января сообщалось, что мужчина пострадал в результате наезда автомобиля на взрывоопасный предмет в селе Беловское, расположенном в Белгородской области. Он рассказал, что у гражданина диагностировали множественные осколочные ранения. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее женщина пострадала при обстреле села Отрадное в Белгородской области со стороны украинских войск.

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