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В России объяснили слова депутата Госдумы о подготовке к мобилизации

Зампредседатель ГД Швыткин заявил, что мобилизация россиянам пока не грозит
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Александр Кряжев/РИА Новости

В январе в СМИ появились данные о том, что депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал россиян готовиться к мобилизации. Его слова в интервью изданию «Ридус» прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Журавлев в разговоре с изданием «Абзац» заявил, что стране нужны мобилизационные резервы и для этого необходимо подготовить мужское население к защите Родины.

«Мнение Журавлева я очень ценю. Безусловно, он прав. Однако говорить о какой-то дополнительной мобилизации пока преждевременно. Сегодня вопрос об этом не стоит», — заявил Швыткин.

По его словам, в случае внешней агрессии каждый россиянин должен понимать, что защищать страну необходимо.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сотни россиян каждый день подписывают контракты с Министерством обороны РФ, проходят курсы, после чего отправляются в зону спецоперации.

Ранее Путин утвердил кредитные каникулы для мобилизованных на 2025 год.

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