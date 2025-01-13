Гладков рассказал о пострадавших из-за атак ВСУ на Белгородскую область

Гладков: из-за атаки ВСУ по автомобилю ранены женщина и ее годовалый ребенок

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали автомобиль в селе Зозули Борисовского района.

«В результате атаки дрона-камикадзе на автомобиль ранены женщина и ее годовалый ребенок. Бригады СМП доставляют пострадавших в медицинские учреждения города Белгорода», — поделился Гладков.

Он добавил, что еще одна женщина с минно-взрывной травмой обратилась за помощью самостоятельно. Она получила ранение при атаке беспилотника на частный дом в селе Лозовое Белгородского района.

До этого Гладков заявлял, что в Белгородской области начнут отслеживать опоздания чиновников. По словам главы региона, работы у администрации так много, что опоздания чиновников снижают качество и объем сделанного. Поэтому с 14 января на входе начнут контролировать опоздания «хоть на минуту».

Гладков подчеркнул, что нужно брать пример с руководства, которое приходит на работу к шести утра.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.