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Новое подразделение бундесвера рискует стать «призраком»

Bild: новое подразделение теробороны Германии рискует стать «призраком»
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Wolfgang Rattay/Reuters

Новое подразделение территориальной обороны Германии рискует стать «призраком», пишет Bild.

По информации издания, в настоящее время в составе бундесвера существует три дивизии — две танковых и одна мотопехотная. Также идет формирование четвертой дивизии для территориальной обороны. Резервисты должны обеспечивать безопасность инфраструктуры, такой как мосты, объекты снабжения и важные военные объекты.

Однако глава Союза резервистов Патрик Зенсбург отметил, что резервисты могут способствовать сдерживанию агрессии только в том случае, если им предоставлено необходимое оборудование.

«Для территориальной обороны это означает наличие транспортных средств, средств связи, дронов, минометов и, в частности, боеприпасов. Здесь все еще не хватает средств для обеспечения обороноспособности», — пояснил Зенсбург.

Он добавил, что новое подразделение может стать «армией-призраком», которая существует только на бумаге и никогда не участвует в учениях.

До этого немецкий политолог Александр Рар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц вступает в противостояние с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, причиной чего стали не только военные расходы НАТО, но и общие перспективы отношений Европы с Вашингтоном.

Ранее секретный доклад МИД ФРГ о способности ПВО противостоять «Орешнику» стал шоком для немцев.

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