На Украине будут судить бизнесмена, поставлявшего ВСУ некачественную одежду

Дело бизнесмена из Львовска Игоря Гринкевича, который обвиняется в поставках некачественной одежды Вооруженным силам Украины (ВСУ), передано в суд. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины, передает РИА Новости.

Отмечается, что Гринкевич и члены преступной организации поставили некачественную военную одежду более чем на один миллиард гривен ($23,6 млн).

«Обвинительный акт направлен в суд», — говорится в сообщении.

Местное издание «Зеркало недели» сообщало, что в конце 2023 года Гринкевича задержало Государственное бюро расследований, когда он пытался дать одному из руководителей бюро взятку на сумму $500 тыс. для содействия в возвращении имущества его организаций, которое было изъято во время расследования. Последнее проводилось в рамках дела по факту сделок с закупками одежды и белья для украинской армии, на поставки которых компании предпринимателя смогли выиграть 23 тендера на более 1,5 млрд гривен ($почти 39,5 млн).

После этого выяснилось, что на самом деле фирмы Гринкевича занимаются строительством. Стало известно, что одежда для украинских военнослужащих закупалась в Турции и перепродавалась с наценкой 60%. По предварительной информации, сумма ущерба от деятельности Гринкевича может достигать более 1 млрд гривен.

30 декабря сообщалось, что министерство обороны Украины повторно заключило контракт на поставку питания для ВСУ со скандальным бизнесменом Романом Гринкевичем, сыном арестованного Игоря Гринкевича.

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