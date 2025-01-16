Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле ответили на обвинения Польши в планировании воздушных терактов

Песков назвал бездоказательными обвинения Туска в адрес России
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России бездоказательны. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями, зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — сказал представитель Кремля.

Накануне Туск заявил, что Россия планировала акты воздушного терроризма против «авиакомпаний всего мира». Соответствующее заявление он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

15 января Туск принял Зеленского в Канцелярии премьер-министра. Переговоры между украинским лидером и главой польского правительства коснулись вопроса помощи Украине в конфликте с Россией. Одной из тем встреч Зеленского в Варшаве также станет вопрос переговоров о вступлении Украины во время председательства Польши в Совете Евросоюза.

В рамках встречи Туск сообщил, что Польша готова направить на территорию Украины своих военнослужащих только после окончания там боевых действий. Он отметил, что речь не идет о том, чтобы продемонстрировать близость Варшавы и Киева.

Ранее Зеленский попал в скандал после слов о кандидате в президенты Польши.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами