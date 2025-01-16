В Кремле ответили на обвинения Польши в планировании воздушных терактов

Обвинения премьер-министра Польши Дональда Туска в адрес России бездоказательны. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями, зачастую даже пытается сохранять лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», — сказал представитель Кремля.

Накануне Туск заявил, что Россия планировала акты воздушного терроризма против «авиакомпаний всего мира». Соответствующее заявление он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

15 января Туск принял Зеленского в Канцелярии премьер-министра. Переговоры между украинским лидером и главой польского правительства коснулись вопроса помощи Украине в конфликте с Россией. Одной из тем встреч Зеленского в Варшаве также станет вопрос переговоров о вступлении Украины во время председательства Польши в Совете Евросоюза.

В рамках встречи Туск сообщил, что Польша готова направить на территорию Украины своих военнослужащих только после окончания там боевых действий. Он отметил, что речь не идет о том, чтобы продемонстрировать близость Варшавы и Киева.

Ранее Зеленский попал в скандал после слов о кандидате в президенты Польши.