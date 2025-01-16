Воронежский губернатор прибыл на место ночного удара ВСУ

Глава Воронежской области Александр Гусев прибыл на место ночного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обратился к жителям региона. Об этом губернатор написал в Telegram-канале.

«Побывал на месте ночной атаки. Там развернут штаб по ликвидации последствий происшествия. Убедился, что для борьбы с огнем достаточно и сил, и средств. При этом группировка наращивает свои ресурсы: пожарным помогают наши коммунальщики со всего региона», — написал глава региона.

Гусев добавил, что в ближайшем населенном пункте для пожарных разворачивают пункт временного размещения, где специалисты смогут отдохнуть.

Среди прочего губернатор Воронежской области сообщил, что угрозы для гражданского населения и инфраструктуры соседних предприятий в настоящее время нет. Безопасность на месте обеспечивают оперативные службы.

Минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 27 украинских дронов. По данным ведомства, помимо трех летательных аппаратов сбили в Тамбовской области, 15 уничтожили над территорией Белгородской области, семь — над территорией Воронежской области и два — в Курской.

Гусев также сообщил, что большинство украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Воронежскую область, были нацелены на нефтебазу в Лискинском районе.

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