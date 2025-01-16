Минобороны России: ВСУ потеряли до 240 военных, танк и САУ в зоне «Востока»

Суточные потери украинской армии в зоне ответственности группировки ВС России «Восток» составили до 240 военных. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились танка, бронетранспортера Stryker американского производства, девяти автомобилей и трех орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходной артиллерийской установки (САУ) Panzerhaubitze 2000 немецкого производства, также российские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что подразделения группировки смогли улучшить тактическое положение, нанести поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и трех бригад территориальной обороны в районах Богатыря, Константинополя, Алексеевки, Времевки, Новоселки в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области.

Утром 16 января минобороны России сообщило, что минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 27 украинских беспилотников.

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.