В Минобороны назвали число сбитых за сутки дронов и снарядов ВСУ

МО РФ: силы ПВО за сутки сбили три бомбы Hammer, 12 снарядов HIMARS и 95 дронов

За сутки средства противовоздушной обороны сбили три французские управляемые авиационные бомбы Hammer. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Также силы ПВО сбили 12 американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 95 беспилотных вражеских беспилотников самолетного типа.

Минувшей ночью над регионами России перехватили и уничтожили 27 украинских дронов. По данным ведомства, 15 беспилотников сбили над территорией Белгородской области, семь — над территорией Воронежской области, три — в Тамбовской области и два — в Курской.

Накануне вечером сообщалось, что падение нескольких беспилотных летательных аппаратов в одном из районов Воронежской области привело к возгоранию на территории нефтебазы.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали защиту жилых кварталов от дронов.