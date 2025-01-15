Великобритания намерена развернуть боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, реактивные системы залпового огня M270, а также привлечь тысячи военнослужащих для создания силы, направленной против российских войск в конфликте с Украиной. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

«Британские войска планируют разместиться вдоль демаркационной линии. <...> Боевые танки Challenger 2, боевые машины пехоты Warrior, системы залпового огня M270 и тысячи солдат должны будут быть развернуты, чтобы создать силу против российских войск», — сообщает газета.

В публикации говорится, что британские военнослужащие будут нести службу на наблюдательных пунктах в пределах обозначенной демилитаризованной зоны, созданной в рамках мирного соглашения. Силы быстрого реагирования, оставаясь в резерве, будут находиться за линией фронта для оперативного отражения возможных атак со стороны РФ. Патрулирование этой зоны, как ожидается, будет осуществляться при поддержке истребителей и ударных вертолетов Apache. Кроме того, издание указывает, что НАТО планирует создать оборонительный рубеж вокруг Киева с целью предотвращения потенциального нападения со стороны Российской Федерации.

О том, что власти Великобритании должны отправить солдат в качестве миротворцев на Украину после завершения конфликта, ранее заявили бывшие министры обороны королевства Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон.

Военный эксперт предупредил Британию о последствиях отправки войск на Украину.