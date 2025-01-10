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На Украине усомнились в отмене военного положения сразу после завершения боев

Депутат Юрчишин: Киев не отменит военное положение сразу же после урегулирования
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Kay Nietfeld/Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинское руководство не отменит введенное в государстве военное положение сразу же после завершения боевых действий. Об этом предупредил депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин, пишет издание «Страна.ua».

Парламентарий выразил уверенность, что отмена военного положения на Украине станет «длительным процессом». В частности, сроки его завершения будут зависеть от действий силовых структур — именно им предстоит решить, готово ли государство обеспечить безопасность граждан.

«В свою очередь, [это] будет зависеть от формата заключенного мирного соглашения и наличия гарантий безопасности [для Украины] от партнеров», — говорится в материале со ссылкой на законодателя.

При этом сами журналисты обратили внимание, что президентские и иные выборы в стране могут состояться только после отмены военного положения. То же касается открытия государственных границ.

6 ноября украинский лидер Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и мобилизации в стране. Особый режим на территории государства будет действовать еще как минимум до 7 февраля 2025 года.

Ранее депутаты Верховной рады в окончательном чтении приняли законопроект, предполагающий введение на Украине курса общевойсковой подготовки.

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