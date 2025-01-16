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Российские войска продвинулись в Харьковской области

Марочко: ВС РФ продвинулись в Петропавловке, ВСУ потеряли ряд огневых точек
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские штурмовики продвинулись в Петропавловке Харьковской области и точными ударами уничтожили несколько огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в ходе активных боев, в том числе контактных, силам РФ удалось улучшить тактическое положение.

Марочко добавил, что российские бойцы применили артиллерию для нанесения удара по фортификационным сооружениям ВСУ, построенным между Кучеровкой и Петропавловкой, в результате чего украинская армия потеряла один командно-наблюдательный пункт, два блиндажа и один полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 50 человек личного состава.

Накануне сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней. Это Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Ранее Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ.

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