Российские войска продвинулись в Харьковской области

Российские штурмовики продвинулись в Петропавловке Харьковской области и точными ударами уничтожили несколько огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, в ходе активных боев, в том числе контактных, силам РФ удалось улучшить тактическое положение.

Марочко добавил, что российские бойцы применили артиллерию для нанесения удара по фортификационным сооружениям ВСУ, построенным между Кучеровкой и Петропавловкой, в результате чего украинская армия потеряла один командно-наблюдательный пункт, два блиндажа и один полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также 50 человек личного состава.

Накануне сообщалось, что ВС РФ взяли под контроль 11 населенных пунктов за 10 дней. Это Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Ранее Зеленский упрекнул НАТО в недостаточной помощи после массированного удара ВС РФ.