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Минобороны заявило, что удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ

Минобороны РФ: удар по газовой инфраструктуре Украины стал ответом на атаки ВСУ
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Павел Львов/РИА Новости

Групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины стал ответом на атаки украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Вооруженные силы России применили высокоточное оружие 15 января, отметили в ведомстве. Удар стал ответом на применение украинской армией западных ракет ATACMS и Storm Shadow и попытку атаковать компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток», подчеркнули в Минобороны РФ.

Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области, добавили в ведомстве.

14 января Минобороны РФ сообщило, что украинская армия в ночь на 14 января атаковала Брянскую область при помощи ракет ATACMS и Storm Shadow, а также десятков беспилотников. Всего за сутки ВС РФ уничтожили шесть ракет ATACMS, восемь ракет Storm Shadow, один снаряд РСЗО HIMARS и 180 беспилотников (из них 146 — вне зоны СВО).

11 января девять дронов Вооруженных сил Украины попытались нанести удар по КС «Русская» в Краснодарском крае. В министерстве обороны РФ рассказали, что все беспилотники были уничтожены. Тем не менее обломки одного из них упали на территории объекта, незначительно повредив здание и оборудование.

Ранее на Западе предупредили о наступлении самого опасного периода украинского конфликта.

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