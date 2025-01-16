Болгария приняла командование противоминной группой ВМС в Черном море

Офицер болгарских военно-морских сил капитан первого ранга Павлин Петков возглавил совместную противоминную военно-морскую группу в Черном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Болгарии.

Командующий ВМС Болгарии контр-адмирал Кирил Михайлов заявил, что во время командования его страны, которое продлится до 2 июля, противоминная группировка проведет две совместные операции. После этого командование перейдет к ВМС Румынии.

Михайлов отметил, что первая операция состоится в апреле, группа поучаствует в международных учениях «Шторм», организованных Румынией. Вторая пройдет в июне.

До этого сообщалось, что Болгария готовится принять военных из девяти стран НАТО, которые с 13 января по 26 февраля поучаствуют в учениях Steadfast Dart в Румынии, Болгарии и Греции.

В маневрах поучаствуют порядка 10 тысяч военных из Франции, Италии, Испании, Словении, Турции, Великобритании, Греции, Румынии и Болгарии. Также будут задействованы 17 кораблей, более 20 самолетов и вертолетов, а также порядка 1,5 тыс. единиц военной техники.

Ранее сообщалось, что в Болгарии построят объекты для размещения бригады НАТО.