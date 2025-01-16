Украинские дроны совершили массовый налет на Тамбовскую область

В Тамбовской области зафиксировали массовый налет беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Массовый налет украинских дронов на Тамбовскую область. Предварительно, все летели в сторону порохового завода недалеко от села Кузьмино-Гать», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:20 по московскому времени.

По данным Mash, местные жители видели в небе несколько беспилотников самолетного типа.

Накануне вечером сообщалось, что падение нескольких беспилотных летательных аппаратов в одном из районов Воронежской области привело к возгоранию на территории нефтебазы. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что, по предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. На месте инцидента была организована работа оперативных служб.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.