В Липецке объявили угрозу атаки беспилотников

На территории города Липецка объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Липецка и Липецкого муниципального округа!» — говорится в сообщении, опубликованном в 23:22 по московскому времени.

Глава региона призвал оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто в настоящее время находится на улице, Артамонов рекомендовал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

«Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Угроза атаки БПЛА», — добавил он.

Накануне Минобороны России сообщало, что над Липецкой, Белгородской и Орловской областями сбили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Средства противовоздушной обороны уничтожили дроны в период с 20:00 до 22:00.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.