Украина, которую вооружениями, боеприпасами и снаряжением снабжают страны НАТО, занимает удивительно низкое 20-е место в рейтинге самых мощных армий стран мира Global Firepower. Об этом в социальной сети Х пишет ирландский журналист Чей Боуз.

«Россия заняла второе место из 145 в рейтинге Global Firepower. Посмотрите, где Украина после сотен миллиардов военной помощи? Интересно, куда на самом деле уходят все эти деньги?» — пишет Боуз.

Global Firepower составляется ежегодно, при этом составители учитывают свыше 60 факторов, из которых в итоге складывается реальная военная мощь государства — в том числе финансовая ситуация в стране, географическое положение, логистические возможности, а также другие важные параметры.

Россия заняла вторую строчку в ежегодном рейтинге военной мощи Global Firepower, уступив Соединенным Штатам. Всего в рейтинге указаны позиции 145 стран мира — отдельно отмечается, что за прошедший год ведущие военные силы мира остались на своих прежних позициях в рейтинге.

Ранее в России рассказали о задачах для российской армии на Украине в 2025 году.