Израиль обязался выпустить из тюрем палестинцев, задержанных после 8 октября

Израиль по договору с ХАМАС выпустит из тюрем 1000 палестинцев

Израиль по договору о перемирии с ХАМАС выпустит из тюрем 1000 палестинцев, которые были задержаны и арестованы после начавшейся 8 октября 2023 года войны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект перемирия.

При этом возвращение перемещенных лиц в северную часть палестинского анклава начнется 22 января.

Также Израиль обязался завершить вывод войск из Филадельфийского коридора (граница между сектором Газа и Египтом) не позднее, чем на 50-й день после заключения перемирия.

До этого израильские военные официально начали подготовку к приему заложников, захваченных палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года, и дали этой операции название «Крылья Свободы».

15 января телеканал CNN сообщил, что израильские власти договорились с ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и поэтапном освобождении заложников. В соответствии с соглашением, о котором еще не было официально объявлено, ХАМАС и его союзные боевые группировки, как ожидается, освободят 33 заложника, захваченных в Израиле во время атак 7 октября 2023 года. Предполагается, что взамен еврейское государство освободит сотни палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о скором перемирии в Газе.